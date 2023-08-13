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08:47, 13 августа 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о тяжелой ситуации в Урожайном из-за ВСУ

Рогов: ВСУ ценой серьезных потерь зашли на северную часть Урожайного

Фото: Владимир Рогов / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на направлении Времевского выступа запорожского фронта спустя две недели после ожесточенных боев. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале, добавив, что ситуация тяжелая.

«Чтобы продвинуться на пару сотен метров враг совершил большое количество "мясных" штурмов, потеряв две из четырех штурмовых групп элитных морпехов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники», — сообщил Рогов.

Военнослужащие российской армии продолжают удерживать позиции в южной части данного населенного пункта, ведутся интенсивные бои. Целью ВСУ считают взятие под контроль села Старомлыновка.

Ранее украинский эвакуационный автомобиль бросил раненных и сбежал во время неудачной попытки войск атаковать Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР). Российские БПЛА также смогли обнаружить дом, где прятались украинские военные, и уничтожить его одним ударом из миномета.

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    Александра Синицына
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