Россиянка погибла при падении с высоты в Паттайе

В Паттайе при падении с высоты погибла 32-летняя россиянка

В Таиланде в курортном городе Паттайя 32-летняя россиянка выпала с седьмого этажа кондоминиума и погибла. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на данные полиции.

Согласно предварительным данным правоохранителей, утром в воскресенье, 13 августа, женщина выпала из квартиры своего 30-летнего возлюбленного, которая располагалась на седьмом этаже здания. По словам россиянина, женщина упала случайно.

Издание отмечает, что во время прибытия полицейских к месту происшествия мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и первоначально отказался сотрудничать с правоохранителями.

Ранее сообщалось, что российскую туристку госпитализировали после пожара в отеле на тайском острове Пхукет. По данным издания, возгорание произошло на кухне ресторана, расположенного на первом этаже гостиницы.