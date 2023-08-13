Россиянка погибла при падении с высоты в Паттайе
В Таиланде в курортном городе Паттайя 32-летняя россиянка выпала с седьмого этажа кондоминиума и погибла. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на данные полиции.
Согласно предварительным данным правоохранителей, утром в воскресенье, 13 августа, женщина выпала из квартиры своего 30-летнего возлюбленного, которая располагалась на седьмом этаже здания. По словам россиянина, женщина упала случайно.
Издание отмечает, что во время прибытия полицейских к месту происшествия мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и первоначально отказался сотрудничать с правоохранителями.
Ранее сообщалось, что российскую туристку госпитализировали после пожара в отеле на тайском острове Пхукет. По данным издания, возгорание произошло на кухне ресторана, расположенного на первом этаже гостиницы.