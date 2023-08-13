В ДНР появились стреляющие гранатами автоматы

В ДНР разработали переходники для стрельбы гранатами из автоматов

В Донецкой народной республике (ДНР) разработали специальные переходники, которые позволяют стрелять гранатами из автоматов и минами из гранатометов. Об этом РИА Новости заявил глава артели «Сепар» Виктор Межерицкий.

«Боеприпасы от ручного гранатомета РПГ-7 сейчас активно используют для того, чтобы сбрасывать на противника с коптеров. В результате реактивные двигатели, которые идут в комплекте с выстрелами, откручивают за ненадобностью, они в большом количестве без дела валяются на позициях. Мы дали им вторую жизнь — прикручиваем к ним мины 82-го калибра и выстреливаем из гранатометов», — объяснил Межерицкий.

Он уточнил, что обычный миномет способен выстрелить на расстояние до трех километров. Оснащенный переходником РПГ-7 — лишь на 500-600 метров. Однако он гораздо легче миномета и может применяться разведчиками при выдвижении к позициям противника.

Такие же переходники дают возможность метать гранаты РГД-5 и ВОГ-17 с помощью автомата АК-47. Устройства накручиваются на ствол, после чего в них вставляется граната.

«Наше устройство позволяет кидать гранаты на 150-200 метров. Этого достаточно, чтобы оперативно закидать гранатами позиции противника и уйти», — констатировал Межерицкий, добавив, что разработка уже проходит обкатку в боевых соединениях ДНР.

Тем временем концерн «Калашников» разработал укороченный автомат АК-19, в котором можно будет использовать патроны НАТО. Он применяет малоимпульсные патроны НАТО 5,56 на 45 миллиметров. Эта разработка станет второй в своем роде после более длинной и массивной версии АК-19.