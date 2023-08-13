Барбашов: власти Киева арестовали 19 жителей Снигиревки за пророссийские взгляды

Власти Киева проводят облавы на пророссийски настроенное местное население в Снигиревском районе на правом берегу Днепра в Херсонской области, уже арестованы 19 жителей с пророссийскими взглядами. Об этом ТАСС сообщил глава района Юрий Барбашов.

По его словам, людей арестовывают по доносам. Он отметил, что «это указывает на то, что Снигиревка будет логистическим хабом в намечающихся военных действиях в районе Днепра, и проводится зачистка, чтобы нам поступало меньше информации о перемещении войск».

Ранее Юрий Барбашов заявил, что власти Украины завели уголовное дело против российской администрации города Снигиревка в Херсонской области. По его словам, причиной этого стали социальные выплаты жителям и выдача продуктов питания.

