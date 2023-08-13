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18:14, 13 августа 2023Путешествия

Блогер показал фото женщин в купальниках в столовой Крыма и вызвал споры в сети

Блогер «Дзена» показал фото женщин в купальниках в столовой Крыма и вызвал споры

Фото: Dmitrydesign / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер показал фото, на котором женщины в купальниках стоят у витрины с едой в столовой Крыма, и вызвал споры пользователей сети. Снимком он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Россиянин в своем посте порассуждал о том, является ли такой внешний вид приемлемым в заведении общепита. «С одной стороны, как я написал ранее, это курорт, и там большинство людей действительно ходят в купальниках. Но с другой стороны, купальники нужны только на пляже. А, например, в столовой — лучше все-таки в одежде», — написал он.

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Блогер добавил, что, с его точки зрения, аппетит будет лучше, если во время еды перед глазами не будут ходить люди в трусах. Автор публикации также спросил у подписчиков, что они думают на этот счет.

Юзеры в комментариях разошлись во мнениях. Большинство согласились, что купальную одежду лучше оставить для пляжа. «Во многих странах на входе в кафе или магазин висит картинка с запретом заходить в купальниках. Я считаю, что это правильно», «Свои прелести оставляйте морю и солнцу», «Это ужасно. Надо штрафы вводить», — написали они.

Других подписчиков вид полуобнаженных женщин не смутил. «Если вид человеческого тела у вас убивает аппетит, стоит показаться психологу», «Ну, если магазин стоит прямо на набережной, что же хотели», «Нашел, до чего докопаться», — поспорили пользователи сети.

Ранее российская блогерша, живущая с семьей в Турции, побывала на пляже курорта Олюдениз и возмутилась видом загорающей топлес европейки. «Девушка не просто скромно лежала на лежаке, а обнажилась до трусов и демонстративно ходила по береговой линии и "светила" своими достоинствами во все стороны», — отметила она.

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    Марина Черняк
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