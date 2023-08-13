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11:32, 13 августа 2023Экономика

Путин рассказал о локомотиве российской экономики

Путин: строительная отрасль является локомотивом национальной экономики

Фото: Etienne Girardet / Unsplash

Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником, который отмечается во второе воскресенье августа, — в обращении к ним президент назвал строительную отрасль локомотивом национальной экономики. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — написано в поздравлении.

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Президент напомнил, что в России растут объемы жилищного строительства — по его мнению, такая тенденция сформировалась благодаря широкому внедрению передовых технологий и инженерных разработок, а также грамотным управленческим решениям. Путин также отдельно отметил самоотверженную работу строителей в присоединенных к России регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам второго квартала 2023 года отечественная экономика выросла на 4,9 процента в годовом выражении, что стало первым за год квартальным увеличением ВВП. Строительная отрасль оказалась среди тех, что прибавили больше всего, — она увеличилась на 9,8 процента. Также среди лидеров числятся пассажирооборот (плюс 19,8 процента), оптовый товарооборот (12,5 процента) и обрабатывающие производства (11,3 процента).

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    Софья Ермакова
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