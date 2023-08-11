Росстат сообщил о первом за год росте ВВП за квартал

Росстат сообщил о росте ВВП во втором квартале на 4,9 процента

По итогам второго квартала экономика России выросла на 4,9 процента в годовом выражении, что стало первым за год увеличением ВВП за три месяца. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Росстата.

Предварительные данные ведомства оказались лучше, чем опубликованные ранее расчеты Минэкономразвития (4,6 процента) и Центробанка (4,8 процента). Сильнее всего прибавили пассажирооборот (плюс 19,8 процента), оптовый товарооборот (12,5 процента), обрабатывающие производства (11,3 процента) и строительство (9,8 процента).

В первом квартале ВВП сократился на 1,8 процента. Серьезный рост во втором квартале обеспечен низкой базой — в 2022 году на этот период пришелся пик падения экономики, минус 4,5 процента. Таким образом, по данным Росстата, по отношению к показателю второго квартала 2021 года рост составил 0,17 процента.

Более подробные данные о ВВП за отчетный период Росстат представит 8 сентября. Кроме того, статистическое ведомство пока не показало оценку за первое полугодие. Вместе с тем премьер-министр Михаил Мишустин со ссылкой на данные Минэкономразвития 11 августа заявил, что за первые шесть месяцев российская экономика выросла на полтора процента.