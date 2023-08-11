Рост экономики России оценили

Мишустин: ВВП России вырос на 1,5% в первой половине 2023 года

По итогам первой половины 2023 года экономика России выросла на полтора процента. Устойчивого увеличения ВВП удалось добиться за счет внутреннего спроса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит «Коммерсантъ».

Российской экономике удалось адаптироваться к «текущим вызовам» благодаря «оперативным» совместным действиям правительства и Центробанка (ЦБ). Согласно данным премьер-министра, в первом квартале увеличение объемов промышленного производства составило 2,5 процента, а рост обрабатывающей промышленности превысил шесть процентов и в июне достиг 13 процентов в годовом выражении.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что к концу 2023 года ВВП России «точно вырастет более чем на два процента». В то же время Центробанк оценил рост экономики в этом году на уровне 1,5-2,5 процента.

На этом фоне в Международном валютном фонде (МВФ) допустили, что экономика России по итогам этого года вырастет на полтора процента вместо ожидавшихся 0,7 процента. Как уточнили в организации, на улучшение динамики повлияют ряд факторов, включая высокие показатели в розничной торговле, строительном секторе и промышленном производстве.