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13:13, 11 августа 2023Экономика

Рост экономики России оценили

Мишустин: ВВП России вырос на 1,5% в первой половине 2023 года

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

По итогам первой половины 2023 года экономика России выросла на полтора процента. Устойчивого увеличения ВВП удалось добиться за счет внутреннего спроса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит «Коммерсантъ».

Российской экономике удалось адаптироваться к «текущим вызовам» благодаря «оперативным» совместным действиям правительства и Центробанка (ЦБ). Согласно данным премьер-министра, в первом квартале увеличение объемов промышленного производства составило 2,5 процента, а рост обрабатывающей промышленности превысил шесть процентов и в июне достиг 13 процентов в годовом выражении.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что к концу 2023 года ВВП России «точно вырастет более чем на два процента». В то же время Центробанк оценил рост экономики в этом году на уровне 1,5-2,5 процента.

На этом фоне в Международном валютном фонде (МВФ) допустили, что экономика России по итогам этого года вырастет на полтора процента вместо ожидавшихся 0,7 процента. Как уточнили в организации, на улучшение динамики повлияют ряд факторов, включая высокие показатели в розничной торговле, строительном секторе и промышленном производстве.

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    Анатолий Акулов
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