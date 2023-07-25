МВФ улучшил прогноз по российской экономике

МВФ повысил прогноз роста экономики России до 1,5 процента к концу 2023 года

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) пересмотрело свой апрельский прогноз по темпам роста российской экономики. Согласно новой оценке, ВВП страны к концу декабря увеличится на 1,5 процента вместо ожидавшихся 0,7 процента, сообщает Bloomberg.

На изменение предыдущего прогноза повлияли несколько факторов. Среди ключевых — высокие показатели в розничной торговле, строительном секторе и промышленном производстве на российском рынке по итогам первой половины года. Этого удалось добиться за счет «крупного налогово-бюджетного стимулирования» ключевых отраслей экономики.

МВФ также улучшил апрельский прогноз по темпам роста мировой экономики на этот год. Согласно обновленной оценке, глобальный ВВП должен вырасти к концу декабря на 3 процента вместо ожидавшихся 2,8 процента. В то же время в организации уточнили, что страны с развитой экономикой являются главными драйверами замедления глобального роста с прошлогодних 3,5 процента.

В фонде предполагают, что ВВП США в этом году вырастет всего на 1,8 процента, Великобритании — на 0,4 процента, Франции — на 0,8, Италии — на 1,1, Японии — на 1,4, Канады — на 1,7 процента. Тем временем экономика Германии, напротив, снизится на 0,3 процента. Таким образом, ФРГ станет единственной страной «Большой семерки», которая столкнется с рецессией по итогам года.

При этом эксперты другой глобальной финансовой организации — Всемирного банка — ранее дали более пессимистичный прогноз касательно экономических перспектив России на 2023 год. В организации предрекли спад ВВП страны на 0,2 процента к концу декабря, хотя полгода назад допускали снижение на 3,3 процента. В то же время в 2024-м, как предполагается, российская экономика вырастет на 1,2 процента.

Ранее президент Владимир Путин понадеялся на экономический рост ВВП страны в два процента по итогам этого года. В январе-мае показатель увеличился на 0,6 процента, а в настоящее время растет ежеквартально на 0,5-0,7 процента. С учетом подобных темпов в правительстве рассчитывают полностью отыграть прошлогодний спад на 2,1 процента.