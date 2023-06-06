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20:56, 6 июня 2023Экономика

Всемирный банк дал прогноз по росту ВВП России и Украины

Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Украины на 2% и падение ВВП России на 0,2%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В текущем году ВВП России сократится на 0,2 процента, а ВВП Украины вырастет на 2 процента, оба результата оказались лучше, чем ожидалось в январе. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, который посвящен перспективам развития мировой экономики и публикуется два раза в год.

Полгода назад организация прогнозировала падение украинской экономики на 1,3 процента, а российской — на 3,3 процента. В 2024 году рост ВВП России, соответственно, составит 1,2 процента, а в 2025-м — 0,8 процента. Прогноз по Китаю на 2023 году улучшен до 5,6 процента, по еврозоне — до 0,4 процента, а по США — до 1,1 процента.

Всемирный банк пересмотрел прогноз по России еще в апреле. В качестве причин была названа устойчивость добычи нефти и более высокие темпы роста с начала года. Еврокомиссия и Международный валютный фонд (МВФ) также повысили прогнозы до минус 0,9 процента и плюс 0,7 процента.

Минэкономразвития России в апреле ожидает рост реального ВВП на 1,2 процента, Центробанк в мае ожидал результата по итогам года от минус 1 процента до плюс 1 процента.

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    Платон Щукин
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