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10:20, 5 августа 2023Экономика

Глава Минэкономразвития спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году

Решетников спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года более чем на 2%

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По итогам 2023 года экономика России «точно вырастет более чем на два процента», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

Однако министр все-таки призвал дождаться публикации конкретных цифр и объяснил, что ведомство сейчас находится в стадии формировании прогноза. По его словам, в августе министерство предоставит готовый прогноз и прокомментирует ситуацию.

В то же время Банк России считает, что в 2023 году рост ВВП страны составит 1,5-2,5 процента. В 2024 году показатель увеличится на 0,5-2,5 процента, в 2025-м — на 1-2 процента, в 2026-м — на 1,5-2,5 процента.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что надеется на рост ВВП страны в 2023 году на два процента. Параллельно правительство видит ряд рисков для социально-экономического развития страны, добавил глава государства. Одной из таких угроз является ускорение инфляции. В связи с этим необходимо сохранить ценовую стабильность экономики и обеспечить баланс спроса и предложения, заключил Путин.

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    Мария Грушко
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