Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 13 августа 2023Россия

Раскрыты сроки поставок снайперских винтовок Чукавина Российской армии

Концерн «Калашников» сообщил, что винтовки СВЧ поставят в войска до конца года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев раскрыл сроки поставки первой массовой партии снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) российской армии — она состоится до конца года, пишет ТАСС.

«До конца текущего года мы должны в рамках выполнения гособоронзаказа поставить первую массовую партию в войска», — сказал Уржумцев.

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина в варианте под калибр 7,62х54 миллиметра придет на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД). СВЧ совместима с магазинами предшественницы. Ранее сам Чукавин, в честь которого названо оружие, сообщал ТАСС, что новая винтовка превосходит винтовку Драгунова по показателям кучности стрельбы на 25-30 процентов.

Ранее российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сумели создать большой запас беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Они стали главным оружием страны.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине усомнились в возможности вечной поддержки от США

    Под натовские патроны создали новый автомат Калашникова

    Раскрыты сроки поставок снайперских винтовок Чукавина Российской армии

    Российские войска отразили атаку ВСУ в Запорожской области

    В Минобороны заявили об уничтожении 25 украинских беспилотников в трех регионах

    Армия России поразила передовой командный пункт армейского корпуса ВСУ

    Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на донецком направлении

    48-летняя Алла Довлатова продемонстрировала фигуру в бикини

    Российские военные сбили украинский Ми-8 в ДНР

    Названа предварительная причина мощного пожара на складах под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости