Раскрыты сроки поставок снайперских винтовок Чукавина Российской армии

Концерн «Калашников» сообщил, что винтовки СВЧ поставят в войска до конца года

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев раскрыл сроки поставки первой массовой партии снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) российской армии — она состоится до конца года, пишет ТАСС.

«До конца текущего года мы должны в рамках выполнения гособоронзаказа поставить первую массовую партию в войска», — сказал Уржумцев.

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина в варианте под калибр 7,62х54 миллиметра придет на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД). СВЧ совместима с магазинами предшественницы. Ранее сам Чукавин, в честь которого названо оружие, сообщал ТАСС, что новая винтовка превосходит винтовку Драгунова по показателям кучности стрельбы на 25-30 процентов.

Ранее российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сумели создать большой запас беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Они стали главным оружием страны.