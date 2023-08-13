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08:28, 13 августа 2023Мир

Базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

Fars News Agency: три военные базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

Три военные базы США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке подверглись ракетному обстрелу со стороны отрядов ополченцев арабских племен, действующих против американских войск на востоке Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление Fars News Agency.

Пять ракет поразили позиции американских сил в районе газового поля Конико, еще четыре разорвались на базе США у нефтяного месторождения Эль-Омар. Как минимум одна ракета попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади.

По словам очевидцев, со стороны Конико в небо поднимается густой клуб дыма. Слышны сигналы карет скорой помощи, в небе над местностью барражирует вертолет. Представитель американского военного командования в Багдаде пока не подтвердил фактов нападений на базы.

Сирийские бойцы в своем заявлении пообещали, что «продолжат разрушать опорные пункты американских войск, где бы они ни находились, до тех пор, пока вся сирийская земля не будет очищена от оккупантов».

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    Марина Совина
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