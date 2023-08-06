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02:48, 6 августа 2023Мир

Стало известно о планах США провести новую военную операцию в Сирии

«Известия»: США хотят попытаться занять город аль-Букамаль в Сирии

Фото: Osman Orsal / Reuters

Возглавляемая США коалиция готовится перегруппировать войска в своей зоне влияния на территории Сирии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ливанскую газету «Аль-Ахбар».

Как стало известно изданию, цель новой операции — попытаться занять город аль-Букамаль, который представляет собой основной и стратегически важный путь снабжения и погранпереход с Ираком. Таким образом Вашингтон хочет помешать Ирану доставлять грузы через территорию Ирака.

«Если бы этот город оказался в их руках или формально под курдами, то получилась бы такая ситуация, что Ирану фактически стало бы невозможно доставлять сухопутным путем разные грузы через иракскую территорию в Сирию, а дальше в Ливан «Хезболле», — объяснил в разговоре с «Известиями» востоковед, публицист Андрей Онтиков. При этом он отметил, что захват аль-Букамаля предполагает прямое столкновение с сирийской армией и силами, которые ее поддерживают.

Официального подтверждения данной информации нет, однако окрестности аль-Букамаль в последнее время не раз попадали под обстрелы израильской армии, указывает издание.

Ранее сообщалось, что беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии.

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    Марина Совина
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