Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:09, 6 августа 2023Мир

Беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

ЦПВС: беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Фото: Abdalrhman Ismail / Reuters

Международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о несогласованных с российской стороной полетах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Зафиксированы 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года», — уточнил Кулить.

Замруководителя российского ЦПВС добавил, что в районе зоны Эт-Танф было зафиксировано 16 нарушений двумя парами истребителей F-16, тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей «Рафаль», а также одной парой истребителей «Тайфун» и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C коалиции.

Ранее беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с самолетом Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Инцидент произошел 30 июля в 06:53 на высоте пяти тысяч метров в районе населенного пункта Ракка.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму отреагировали на объявление Украиной угрозы в портах России

    На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области

    Huawei анонсировала возвращение на рынок смартфонов

    Стало известно о главной сексуальной проблеме москвичей

    Беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

    ВСУ выпустили еще один кассетный боеприпас по Донецку

    В МИД России назвали контрпродуктивным вмешательство в дела Нигера

    В офисе Зеленского заявили о существенном дефиците оружия в ВСУ

    Полиция рассказала подробности аварии с Ладой Дэнс

    В Совфеде назвали переговоры в Джидде бесперспективными без участия России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости