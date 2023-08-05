ЦПВС: беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о несогласованных с российской стороной полетах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Зафиксированы 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года», — уточнил Кулить.

Замруководителя российского ЦПВС добавил, что в районе зоны Эт-Танф было зафиксировано 16 нарушений двумя парами истребителей F-16, тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей «Рафаль», а также одной парой истребителей «Тайфун» и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C коалиции.

Ранее беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с самолетом Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Инцидент произошел 30 июля в 06:53 на высоте пяти тысяч метров в районе населенного пункта Ракка.