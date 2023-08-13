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23:16, 13 августа 2023Россия

В России заявили о нежелании Запада идти на переговоры по Украине

Сенатор Пушков назвал незначительными слова Шольца о переговорах по Украине
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором он призвал продолжить международные переговоры по ситуации на Украине. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Пушков заявил о нежелании Запада идти на переговоры по Украине и подчеркнул, что дискуссии на эту тему «носят ритуальный характер — не более того». Он также назвал слова Шольца о переговорах по Украине незначительными.

«Более того: пока не сложится качественно новая ситуация, Запад будет выступать против переговоров. Слова Шольца ничего не значат», — заключил Пушков.

Ранее Шольц призвал продолжить международные переговоры по Украине. По его мнению, следует найти скорейшее решение для урегулирования кризиса в стране. \

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в республике все чаще слышат призывы к переговорам с Москвой. Однако он обещал, что Киев будет предпринимать меры, чтобы заглушить эти призывы.

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    Марина Совина
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