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16:24, 13 августа 2023Мир

Шольц призвал продолжить международные переговоры по Украине

Олаф Шольц призвал продолжить международные переговоры по ситуации на Украине

Фото: Karina Hessland-Wissel / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал продолжить международные переговоры, цель которых — найти скорейшее решение для урегулирования ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

В ходе беседы речь зашла об августовских переговорах в Джидде, которые касались это темы. «На самом деле, к сожалению, это только начало», — признал политик.

Шольц указал, что на переговоры в Саудовскую Аравию приехали представители большего числа государств по сравнению с июньской встречей в Копенгагене. В связи с этим он призвал продолжить работу в этом направлении.

«Имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным», — полагает немецкий канцлер.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в республике все чаще слышат призывы к переговорам с Москвой. Однако министр пообещал, что Киев будет предпринимать меры, чтобы заглушить эти призывы.

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