Трюк с зонтиком, погоня по-техасски и брошь короля Франции: самые громкие ограбления в истории СССР и России

В Новосибирской области в скором времени начнется судебный процесс по делу преступной группировки, которая совершала ограбления ювелирных салонов на угнанных автомобилях — об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, группировка состояла из девяти россиян. Грабители действовали по одному и тому же сценарию — нападали на таксистов, забирали их автомобили, угрожая оружием, а затем подъезжали к ювелирному магазину и грабили его. После очередного налета бандитов задержали и отправили в СИЗО. Ущерб от их действий составил пять миллионов рублей.

Между тем, несмотря на дерзость новосибирских грабителей, их сложно поставить в один ряд с налетчиками, совершившими самые громкие ограбления в истории СССР и России. Эти преступления стали известны на всю страну, а хитрость и наглость налетчиков поражали даже опытных следователей. Истории этих «ограблений века» — в материале «Ленты.ру».

1974 год. Засекреченный налет

10 ноября 1974 года, когда в СССР отмечался очередной День советской милиции, житель крымского села Вилино нашел женщину без сознания возле стоявшего на обочине автомобиля ГАЗ-51. Когда на место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, они поначалу подумали, что произошло ДТП, но затем увидели в салоне машины водителя без признаков жизни.

Вскоре выяснилось: на дороге нашли тела сотрудников вилинского колхоза имени ХХII съезда КПСС, одного из крупнейших в Крыму с шестью тысячами гектаров обрабатываемых земель. Кассир колхоза Лидия Сурвизова вместе с водителем Виктором Салиным ездили в банк, расположенный в Бахчисарае, чтобы получить зарплаты тружеников села.

Заявка была подана на 300 тысяч рублей, но столько наличных в банке просто не было — кассиру выдали 140 тысяч рублей. На обратном пути неизвестные напали на Сурвизову с Салиным и застрелили их из 9-миллиметрового парабеллума, а деньги похитили. В пересчете на сегодняшние деньги добычей разбойников стали около 60 миллионов рублей.

Расследование невиданного по советским меркам ограбления взяли под контроль в ЦК КПСС, а на поиски загадочных преступников бросили лучших оперативников из центральных аппаратов МВД и КГБ

Согласно одной из версии, за вооруженным налетом могли стоять представители местных силовых структур, согласно другой — иностранные диверсанты. Официально это преступление до сих пор считается не раскрытым — но некоторые жители Крыма поговаривают, что виновных все же нашли. Как бы то ни было, все материалы по этому делу до сих пор засекречены.

1977 год. Первое ограбление Госбанка СССР

В августе 1977 года двоюродные братья Феликс и Николай Калачяны совершили первое в истории ограбление Госбанка СССР. Незадолго до этого они успешно обокрали магазин аудиотехники: их добычей стала партия магнитофонов, которую они продали за 15 тысяч рублей. Но Калачянам этого оказалось мало — они решили сорвать по-настоящему большой куш.

Сообщником братья решили сделать своего знакомого, члена комиссии по пересчету денег ереванского отделения Госбанка Завена Багдасаряна. Вместе троица разработала дерзкий план ограбления того самого отделения, в котором работал Багдасарян.

Главная роль в нем отводилась Феликсу, который мог похвастаться хорошей физической формой

В ночь на субботу, 5 августа, он должен был пробить общую с жилым домом стену отделения Госбанка, а затем, проникнув в комнату отдыха сотрудников, просверлить в полу дыру и спуститься в хранилище денег. Первая попытка закончилась провалом — стена оказалась слишком крепкой.

Но Феликс не сдавался: уже к вечеру он самостоятельно придумал новый план и пробрался в комнату отдыха через окно, которое сотрудники банковского отделения оставили приоткрытым на выходные. Просверлив в полу небольшое отверстие, Калачян просунул в него и открыл зонт, который прихватил с собой.

Феликс Калачян показывает следователям, как проник в отделение Госбанка СССР в Ереване Фото: Центр поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив

Вор рассчитывал, что куски пола и штукатурки будут лететь в него — а значит, шума будет меньше. Вторая попытка ограбления оказалась удачной: Феликс пробрался в хранилище и вынес оттуда 1,5 миллиона рублей. Но уйти от ответственности братьям не удалось — они попались на том, что начали легализовывать похищенные и приметные купюры в 100 рублей.

Для этого Калачяны через посредников стали активно скупать ценные бумаги в банковских отделениях, чем и привлекли внимание правоохранительных органов. Феликса и Николая задержали, а затем приговорили к высшей мере наказания. Защите удалось добиться помилования, но бумаги пришли слишком поздно — приговор уже привели в исполнение.

1980 год. Похищение «Бурбонской лилии»

Осенью 1980 года одесситу Леониду Слепаку пришла в голову мысль, как быстро и хорошо разбогатеть: он решил ограбить Людмилу Толстую, вдову известного писателя Алексея Толстого, которая жила в элитной квартире на улице Спиридоновке (Пресненский район Москвы). Наводчиком Слепака стал его приятель-фотограф, который часто бывал в квартире Толстой.

Именно от своего знакомого одессит узнал о том, что дома у Людмилы хранится множество драгоценностей, которыми один из любимых писателей Сталина и трижды лауреат Сталинской премии одаривал любимую супругу.

Подельником Слепака стал известный молдавский вор Анатолий Бец, который прибыл в Москву с двумя сообщниками

14 ноября 1980 года грабители пришли к Людмиле Толстой под видом милиционеров. Приставив к горлу 74-летней женщины нож, они затолкали ее вместе с домработницей в ванную, а затем стали искать драгоценности. Добычей налетчиков стали несколько картин голландских художников, подсвечники с позолотой, шуба и ювелирные изделия.

Самым ценным из украшений была «Бурбонская лилия» — брошь в виде цветка с крупным рубином и 30 бриллиантами из коллекции французского короля Людовика XV. Впрочем, столичная милиция быстро задержала грабителей и вернула хозяйке большую часть украшений — среди них были в том числе серьги из гарнитура «Бурбонской лилии», которые подельники успели сбыть цеховику из Баку.

Брошь «Бурбонская лилия» из коллекции Людовика XV Кадр: телесериал «Охотники за бриллиантами»

Однако брошь «Бурбонская лилия» исчезла без следа. На этом история ограбления Людмилы Толстой не закончилась: матерый уголовник Бец хотел скрыться от правосудия. Знакомые решили тайно вывезти его из столичного региона, но об этом узнали оперативники. Началась погоня, в ходе которой Бец получил серьезные ранения и спасти его врачи не смогли.

1986 год. Ограбление по-техасски

В конце осени 1986 года в Москве было совершено самое дерзкое ограбление за всю историю Советского Союза. Его организовали бывшие милиционеры Игорь Книгин и Валерий Финеев, а также сотрудник 9-го ГУ КГБ Константин Голубков. С ними на дело собирался и замполит воинской части Евгений Субачев — но он сбежал в начале налета.

14 ноября сообщники подкараулили трех инкассаторов около универмага «Молодежный» на Можайском шоссе. Когда один из перевозчиков денег садился в машину с сумкой наличных в руках, Книгин и Финеев открыли огонь по автомобилю. Двое инкассаторов не пережили нападение, а третий был ранен в руку и потерял сознание.

Валерий Финеев Кадр: «Следствие вели...» / YouTube

Не совместимые с жизнью ранения получила и милиционер Вера Алфимова, которая пыталась задержать налетчиков, — они забрали у инкассаторов сумку, в которой было 330 тысяч рублей. Машину разбойников объявили в розыск и остановить ее попытались патрульные: началась перестрелка. Сидевший за рулем Голубков получил ранение, и тогда Книгин добил ставшего ненужным напарника.

После этого он вместе с Финеевым оставил в машине сумку с деньгами и бросился бежать. Книгин попытался спрятаться в котельной: когда ее окружили милиционеры, он свел счеты с жизнью. А Финеева с Субачевым удалось задержать. Расследование резонансного дела взял под личный контроль Борис Ельцин, в то время — первый секретарь Мосгоркома.

Ельцин был возмущен тем, что все это случилось почти в центре Москвы. Сказал тогда: вот, мол, Техас тут устроили из воспоминаний бывшего следователя Иссы Костоева

Суд приговорил сбежавшего от подельников Субачева к десяти годам лишения свободы. А Финеев, как один из главных налетчиков, был приговорен к высшей мере наказания.

2009 год. Залечь на дно в землянке

Летом 2009 года в Пермском крае было совершено самое громкое ограбление нулевых. В тот день инкассатор Александр Шурман вместе с напарниками вез в расчетно-кассовый центр пермского отделения «Сбербанка» 250 миллионов рублей.

По пути Шурман полушутя предложил коллегам поделить деньги и скрыться, а услышав отказ, уже на полном серьезе направил на них автомат. Александр заявил шокированным напарникам, что терять ему нечего — мол, он тяжело болен и собирается разводиться с женой. Затем разбойник разоружил коллег, забрал у них телефоны и приказал ехать в лес.

Александр Шурман Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

Тут-то и выяснялось, что к ограблению он готовился заранее — оставил в лесу свою «девятку», на которой и скрылся с деньгами. За помощь в его поисках местная администрация объявила награду в 10 тысяч долларов. Сам Шурман тем временем отдал девять миллионов рублей жене и при помощи тестя закопал еще 1,5 миллиона в тайнике, который так и не нашли.

Затем, взяв остальные деньги, разбойник вернулся в лес, где у него уже была подготовлена землянка

В ней он собирался залечь на дно и дождаться, пока все утихнет. Но Шурман просчитался — он не выбросил свой мобильный телефон и продолжил им пользоваться. Именно по сотовому сигналу его удалось вычислить и задержать. Он получил восемь лет лишения свободы, из которых отсидел семь с половиной лет, а затем вышел по УДО.

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