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08:27, 7 августа 2023Силовые структуры

Грабившая ювелирные салоны на угнанных автомобилях банда пойдет под суд

СКР: грабившую ювелирные салоны банду из девяти россиян отправили под суд

ФОТО: РИА новости / Андрей Старостин

В Новосибирской области предстанет перед судом банда из девяти россиян, совершавших ограбления ювелирных салонов. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленники летом 2022 года совершили серию ограблению на территории Кировского района и города Обь. Грабители действовали по одном и тому же сценарию — нападали на занимавшихся пассажирскими перевозками россиян, угрожали оружием и отбирали транспортное средство, после чего следовали к магазинам, которые грабили, похищая украшения. Общая сумма ущерба от деятельности группировки превысила пять миллионов рублей.

Гангстеров удалось задержать лишь благодаря грамотно спланированной силовиками засады сразу после очередного ограбления. Всех участников банды на время расследования отправили в СИЗО. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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    Владимир Седов
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