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05:37, 13 августа 2023Путешествия

Эксперты назвали курорты Турции с дешевым съемным жильем

Эксперты перечислили турецкие курорты, где можно снять дешевое жилье

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

Сиде, Мерсин и Авсаллар возглавили рейтинг курортов с наиболее низкими ценами на посуточное жилье среди популярных мест для отдыха в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис онлайн-бронирования «Суточно.ру».

Как уточнили специалисты, средние цены там не превышают 4,4 тысячи рублей за сутки. При этом дешевле всего из популярных направлений Турции аренда квартир стоит в Авасалларе (3,1 тысячи за сутки).

«Авсаллар — очень живописное место, известное своим теплым климатом, красивыми пляжами и хорошей инфраструктурой. Поселок еще не стал таким раскрученным, как, например, Анталья, но в этом как раз его преимущество», — отметил гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.

Кроме того, недорогое жилье можно снять посуточно в Мерсине и Сиде, где аренда в среднем стоит 3,7 и 4,3 тысячи рублей соответственно. В Анталье средняя цена составляет 4,7 тысячи рублей за сутки, Стамбуле — 4,9 тысячи рублей, Аланье — 5 тысяч рублей, Кемере — 6,7 тысячи рублей, а в Белеке — 7,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость туров в Турцию из России в июле 2023 года поднялась до исторического максимума с начала 2001-го и составила в среднем 83,4 тысячи рублей.

Кроме того, исторического максимума в июле 2023 года достигли и цены на поездки в ряд других стран, среди которых Белоруссия — рост до 29,3 тысячи рублей, страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) — до 54,5 тысячи, и Средняя Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) — рост до 63,3 тысячи рублей.

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    Марина Совина
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