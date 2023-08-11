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07:41, 11 августа 2023Путешествия

Стоимость отдыха в Турции для россиян достигла исторического максимума

Цены туров из РФ в Турцию достигли исторического максимума с января 2001 года

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Стоимость туров в Турцию из России в июле 2023 года поднялась до исторического максимума с начала 2001-го и составила в среднем 83,4 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Росстата.

Согласно данным, стоимость туров в Турцию с 2001 года, когда она составляла в среднем 11 тысяч рублей, постепенно повышалась и дошла в январе 2023 года до 52,1 тысячи рублей. Ежемесячно отдых для россиян дорожал, резкое повышение цен было зафиксировано в мае, когда они подскочили с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи. В июне этого года стоимость выросла уже до 81,1 тысячи, а в июле поездки подорожали еще на 2,4 тысячи — до 83,4 тысячи рублей.

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Исторического максимума в июле 2023 года достигли и цены на поездки в ряд других стран, среди которых Белоруссия — рост до 29,3 тысячи рублей, страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) — до 54,5 тысячи, и Средняя Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) — рост до 63,3 тысячи рублей.

Ранее эксперт туррынка Саваш Даш раскрыл причины резкого подорожания отдыха в Турции для россиян. По его словам, оно связано с повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране. Еще одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш назвал успешный летний сезон 2022 года. Специалист объяснил, что представители туристической отрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и намеренно повысили цены.

Также сообщалось, что туризм в России и Абхазии в августе подорожал в среднем на 29–33 процента в годовом выражении, а в Турции и Египте — на 17 процентов.

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    Екатерина Подвигина
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