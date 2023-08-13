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21:48, 13 августа 2023Мир

В США заявили об отсутствии в массовом производстве дронов для ВСУ

Экс-разведчик США Грей заявил об отсутствии в массовом производстве БПЛА для ВСУ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

США массово не производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА), необходимые для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил бывший офицер разведки американских ВМС Остин Грей. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как уточнил специалист, который сейчас работает на заводе по производству беспилотников, стартовая цена продвинутых дронов США — около 16 тысяч долларов. Он заявил об отсутствии в массовом производстве дронов для Киева. «Компании массово не производят дешевые одноразовые беспилотники, которые нужны украинским войскам», — подчеркнул Грей.

По его данным, ряд производителей перестал тестировать беспилотники на Украине из-за тяжелых для нормальной работы условий.

Ранее стало известно, что специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) РФ изучат добытый в зоне специальной военной операции (СВО) дрон производства США.

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    Марина Совина
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