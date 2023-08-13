Раскрыты потери ВСУ в ходе контрнаступления

Барбашов заявил о потере ВСУ 48 тысяч военных в ходе контрнаступления

Юрий Барбашов, глава Снигиревского района, который заняли Вооруженные силы Украины (ВСУ) раскрыл их колоссальные потери в ходе контрнаступления. Из-за этого они стремятся пополнить ресурсы живой силы за счет мужского населения Херсона и Николаева, добавил он в беседе с ТАСС.

«По нашим сведениям, которые поступили с той стороны, в частных разговорах называется цифра (число павших в ходе контрнаступления — Примечание «Ленты.ру».) — 48 тысяч человек. Вероятность выжить на фронте хотя бы три дня оценивается как минимальная», — заявил Барбашов.

Он также поделился информацией из военных округов Украины, где, по его словам, неутешительная статистика выживаемости сильно деморализовала армию Украины. В Николаеве прошла облава возле военкоматов, чтобы пополнить ряды, всего за несколько недель к военной службе в украинских войсках принудили около 1,2 тысячи человек, дальнейшая их судьба неизвестна — по словам главы Снигиревского района, их могли сразу отправить на фронт.

«Сейчас такая же очень мощная облава происходит в Херсоне — нагнали полицейских, хватают людей на улицах и пытаются закрыть прорехи в личном составе», — сказал Юрий Барбашов. Он уточнил, что Киев наращивает войска в районе Херсона и перебрасывает туда военную технику по железной дороге.

Ранее украинские власти арестовали 19 жителей Снигиревки за пророссийские взгляды. Предполагается, что зачистка необходима Киеву, чтобы использовать район в качестве логистического хаба в намечающихся военных действиях в районе Днепра.