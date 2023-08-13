Стало известно о планах Греции расширить производство боеприпасов для Украины

СМИ: Греция ищет партнеров, чтобы производить больше снарядов для Украины и ЕС

Компания «Греческие оборонные системы» (Hellenic Defense Systems) ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов калибра 155 миллиметров для поддержки Украины и пополнения европейских запасов. О планах расширения в воскресенье, 13 августа, со ссылкой на собственные источники сообщает местная газета Kathimerini.

Обсуждение этого вопроса проходит в условиях абсолютной секретности и в настоящий момент находится на достаточно зрелом этапе, уточняет издание. Результаты переговоров ожидаются в ближайшее время.

Расход артиллерийских снарядов на Украине является рекордным. По данным Kathimerini, Киев использует около 20 тысяч таких боеприпасов в сутки. Столько же производит греческое предприятие за год.

В июле стало известно, что президент США Джо Байден поблагодарил премьера Греции Кириакоса Мицотакиса за поддержку Украины с начала конфликта.