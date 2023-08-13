Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 13 августа 2023Мир

Стало известно о планах Греции расширить производство боеприпасов для Украины

СМИ: Греция ищет партнеров, чтобы производить больше снарядов для Украины и ЕС

Фото: U.S. Army / 2nd Lt. Gabriel Jenko / Reuters

Компания «Греческие оборонные системы» (Hellenic Defense Systems) ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов калибра 155 миллиметров для поддержки Украины и пополнения европейских запасов. О планах расширения в воскресенье, 13 августа, со ссылкой на собственные источники сообщает местная газета Kathimerini.

Обсуждение этого вопроса проходит в условиях абсолютной секретности и в настоящий момент находится на достаточно зрелом этапе, уточняет издание. Результаты переговоров ожидаются в ближайшее время.

Расход артиллерийских снарядов на Украине является рекордным. По данным Kathimerini, Киев использует около 20 тысяч таких боеприпасов в сутки. Столько же производит греческое предприятие за год.

В июле стало известно, что президент США Джо Байден поблагодарил премьера Греции Кириакоса Мицотакиса за поддержку Украины с начала конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгороде прогремел взрыв

    Стало известно о подготовке Запада к наступлению ВСУ в 2024 году

    Названы главные сложности поиска жилья в центре Москвы

    Стало известно о планах Греции расширить производство боеприпасов для Украины

    «Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ

    Немцы сочли Шольца слабым руководителем

    Гладков прокомментировал информацию о взрыве в Белгороде

    Акционеры проблемного швейцарского банка решили подать в суд из-за убытков

    Лада Дэнс вновь вышла на связь после ДТП

    Появились подробности о прогремевшем в Белгороде взрыве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости