Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:30, 13 августа 2023Интернет и СМИ

В Китае раскрыли причины неудачного контрнаступления ВСУ

Guancha: колоссальные потери ВСУ привели к провалу контрнаступления

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские войска неудачно развернули свои части и с трудом продвигались вперед. Все это стало причиной неудачного контрнаступления, пишет китайское издание Guancha со ссылкой на экспертный анализ.

Однако, по словам автора, важнейший фактор заключается в том, что из-за колоссальных потерь Вооруженные силы Украины (ВСУ) «просто не могли добиться прорыва». Кроме того, украинским военным пришлось перебрасывать свои батальоны на северный фронт для защиты от ответных атак, пишет издание.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженным силам Украины грозит крах из-за продвижения России. «Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области, и они успешно продвигаются», — подчеркнул он.

При это советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление идет по плану.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае раскрыли причины неудачного контрнаступления ВСУ

    Oхранник автосалона украл из сейфа миллионы рублей и поехал на базу отдыха

    Купальный сезон на Черном море продлится до октября

    В Китае предрекли прекращение помощи Украине со стороны США

    Пляжи под Одессой открыли впервые с начала спецоперации

    Посол Нигера обвинил мятежников в пытке голодом свергнутого президента

    Опергруппа МЧС России выехала в Приморье

    Доктор Павлова назвала полезный для психического здоровья продукт

    Шольца обвинили во вредительстве Германии и Украине

    Турция запустила в космос зондирующую ракету

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости