Guancha: колоссальные потери ВСУ привели к провалу контрнаступления

Украинские войска неудачно развернули свои части и с трудом продвигались вперед. Все это стало причиной неудачного контрнаступления, пишет китайское издание Guancha со ссылкой на экспертный анализ.

Однако, по словам автора, важнейший фактор заключается в том, что из-за колоссальных потерь Вооруженные силы Украины (ВСУ) «просто не могли добиться прорыва». Кроме того, украинским военным пришлось перебрасывать свои батальоны на северный фронт для защиты от ответных атак, пишет издание.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженным силам Украины грозит крах из-за продвижения России. «Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области, и они успешно продвигаются», — подчеркнул он.

При это советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление идет по плану.