Глава офиса Зеленского Подоляк: украинское контрнаступление идет по плану

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление идет по плану. Об этом политик рассказал в эфире всеукраинского телемарафона, пишет РИА Новости.

«Наступательные операции идут по плану генштаба и они эффектно ведут наступательные действия», — подчеркнул он.

При этом рассуждения и слова о том, что наступление идет медленно, он назвал инфантилизмом. Подоляк посоветовал таким людям «меньше смотреть "Рэмбо", а больше читать свои учебники». Советник главы офиса президента призвал избавиться от «голливудского ожидания развития событий».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что неспособность президента Украины должным образом управлять страной во время военного конфликта играет на руку России. Эксперт назвал украинского лидера лучшим оружием, которое есть у российской стороны. Он добавил, что некомпетентность Владимира Зеленского «внесла свой вклад для масштабной победы» Москвы.

Кроме того, ранее бывший американский разведчик заявил, что ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления. Экс-разведчик Вооруженных сил США напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявил, что безвозвратные потери Киева в десять раз превосходят потери Москвы.