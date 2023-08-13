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13:35, 13 августа 2023Россия

Российские войска отразили атаку ВСУ в Запорожской области

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на запорожском направлении пять танков и гаубицы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российским войскам удалось отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом журналистам в воскресенье, 13 августа, сообщили в Минобороны России (МО РФ).

Уточняется, что атака была отражена юго-западнее населенного пункта Успеновка. Также военные нанесли удар по скоплениям украинской техники и живой силы в районах Малой Токмачки и Яблоневого.

В результате ВСУ за сутки потеряли на запорожском направлении свыше 40 бойцов, пять танков, две гаубицы «Мста-Б» и гаубицу FH-70 британского производства. Также они лишились пяти боевых машин пехоты, трех автомобилей и орудия Д-20.

Ранее сообщалось, что Российская армия за сутки уничтожила в трех регионах 25 украинских беспилотников. Они были ликвидированы в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской области.

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