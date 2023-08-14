На Алтае спасли попавшего под газонокосилку ежа

Россияне на Алтае спасли попавшего под газонокосилку ежа

Россияне на Алтае спасли ежа, попавшего под газонокосилку. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что дикое животное обнаружила отдыхающая в российском регионе семья неподалеку от частного сектора с механическим порезом на голове, хромающего и заваливающегося на правый бок.

По словам волонтеров, рана на голове ежа была не первой свежести, и в ней завелись опарыши. «Люди облегчили его участь, вытащив опарышей и обработали рану», — рассказала одна из них.

В настоящее время еж находится в Новосибирске, где проходит необходимое лечение. Животному дают антибиотики.

Ранее в июле медведицу, застрявшую в браконьерских рыболовных сетях, спасли на Сахалине. Животное попало в ловушку, когда перебиралось через реку Паркату.