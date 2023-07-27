На Сахалине спасли медведицу из рыболовных сетей браконьеров

Застрявшую в рыболовных сетях браконьеров медведицу спасли на Сахалине

Медведицу, застрявшую в браконьерских рыболовных сетях, спасли на Сахалине. Об этом пишет Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Животное попало в ловушку, когда перебиралось через реку Паркату. Отмечается, что медведице удалось добраться до берега. Там она находилась три дня. Рядом с ней спасатели заметили медвежонка.

По данным источника, специалисты применили дротик со снотворным и срезали сети. Позже при осмотре они выяснили, что животное пыталось освободиться самостоятельно и прокусило себе лапу.

Ранее в июле в Удмуртии ветеринары спасли раненого ястреба. Как отмечается, пострадавшую птицу нашли отдыхающие на территории санатория.