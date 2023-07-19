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12:41, 25 июля 2023Моя страна

В Удмуртии спасли раненого ястреба

В Удмуртии подобрали и отправили на лечение раненого ястреба
Архивное фото

Архивное фото. Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

В Алнашском районе Удмуртии ветеринары спасли раненого ястреба. Об этом сообщает «МК».

Как отмечается, пострадавшую птицу нашли 18 июля на территории санатория Варзи-Ятчи отдыхающие. Они сообщили об этом специалистам из Алнашской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.

Прибывшие на место эксперты подобрали птицу и доставили ее на ветстанцию, где ястреба осмотрели. Ветеринары выявили у него серьезные повреждения. Для дополнительного обследования птицу направили в клинику Можгинского агропромышленного колледжа. О текущем состоянии ястреба не сообщается.

Ранее в июле сообщалось, что в Пермском крае экскаваторщики спасли лосенка, застрявшего в болоте. Предполагается, что он провел там около двух суток, после того как забрел в высокую траву и провалился в трясину.

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    Варвара Кошечкина
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