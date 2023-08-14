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08:14, 14 августа 2023Бывший СССР

На Украине обещали ответить на осмотр сухогруза Россией в Черном море

Подоляк анонсировал ответ Украины на осмотр Россией сухогруза на пути в Измаил
СюжетМинобороны:
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Reuters

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал инцидент с остановкой сухогруза «Сукра Окан» в Черном море. Об этом он написал в своем Twitter.

Подоляк назвал произошедшее «попыткой введения "каперского права"». По его мнению, инцидент следует четко зафиксировать с юридической точки зрения. Кроме того, необходимо установить лиц и признать «факт совершения преступления со стороны международного сообщества».

Украинский чиновник добавил, что Киев даст оптимальный ответ на осмотр Россией сухогруза «Сукра Окан».

13 августа в Минобороны заявили об открытии огня для остановки сухогруза в Черном море. Инцидент произошел около 6:40 утра по московскому времени. Российский патрульный корабль заметил в юго-западной части Черного моря сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау. Он следовал в украинский порт Измаил.

Капитан сухогруза не отреагировал на требование остановиться для осмотра, поэтому «Василию Быкову» пришлось открыть по судну предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. После осмотра судно продолжило свой путь в порт.

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    Марина Совина
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