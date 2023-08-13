В Минобороны заявили об открытии огня для остановки сухогруза в Черном море

МО РФ: с «Василия Быкова» открыли огонь для остановки сухогруза в Черном море

Экипаж российского корабля «Василий Быков», патрулирующего Черное море, был вынужден открыть предупредительный огонь, чтобы остановить сухогруз для досмотра. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в Минобороны России (МО РФ).

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в воскресенье около 6:40 утра по московскому времени. Российский патрульный корабль заметил в юго-западной части Черного моря сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил.

При этом на требование остановиться для досмотра капитан сухогруза не отреагировал. В результате «Василию Быкову» пришлось открыть по судну предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, чтобы принудительно его остановить. Для досмотра с борта российского корабля был поднят вертолет Ка-29 с группой военных.

В итоге сухогруз остановился, и его досмотрели российские военнослужащие. После этого судно продолжило свой путь в Измаил.

В ночь на 5 августа украинские войска атаковали российский танкер в районе Керченского пролива с помощью надводных беспилотников. Никто из членов экипажа серьезных травм не получил, разлива топлива не последовало.