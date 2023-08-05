Танкер получил пробоину в Керченском проливе. Что известно об атаке украинских дронов на российское судно в Крыму?

ВСУ атаковали российский танкер «Сиг» у берегов Крыма. Что известно к этому часу

В ночь на 5 августа украинские войска атаковали российский танкер в районе Керченского пролива. Судно было повреждено надводным дроном. Никто из членов экипажа серьезных травм не получил, разлива топлива не последовало. К месту происшествия выдвинулись спасатели, после откачки успевшую поступить через пробоину воды танкер отбуксируют к берегу.

Российский военкор Юрий Котенок в Telegram-канале сообщил о взрыве в районе Крымского моста. По предварительным сведениям, танкер-химовоз «Сиг» был атакован в 30 морских милях от Керченского пролива во время стоянки, уточнил он.

В результате взрыва несколько членов экипажа танкера посекло стеклами, погибших нет Владимир Рогов председатель движения «Мы вместе с Россией»

Нападение на коммерческое судно подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале. По его данным, несколько человек получили незначительные травмы. Взрыв на судне было видно с берега Крыма, отметил он.

Кто атаковал российское гражданское судно

Telegram-канал Baza сообщил, что «Сиг» был атакован беспилотными дронами. По данным канала, танкер получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии. Telegram-канал Shot уточнил, что разлива топлива после аварии нет.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что, по неподтвержденной информации, грузовые танки судна были пустыми. Благодаря этому удалось избежать экологической катастрофы на черноморском побережье, подчеркнул журналист.

Коц напомнил, что несколькими днями ранее «Сиг» в акватории Черного моря сопровождали патрульные корабли «Василий Быков» и «Сергей Котов». В ночь на 1 августа эти корабли отразили атаку трех украинских безэкипажных катеров.

Военкор также сообщил о еще одном надводном беспилотнике, целью которого был Крымский мост. Начиненный взрывчаткой аппарат не смог достичь цели из-за установленных незадолго до этого боновых заграждений, отметил он.

На Украине уже прокомментировали атаку на российский танкер. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в Telegram-канал написал, что «любой "хлопок", происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом» по отношению к российским объектам, находящимся «в территориальных водах Украины».

Атаку на танкер Малюк назвал совместной спецоперацией СБУ и военно-морских сил Украины. По его словам, надводный дрон был начинен 450 килограммами взрывчатки.

Атаку на Крымский мост опровергли

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что Крымский мост никто не атаковал и взрывов поблизости с ним не было. Мост закрыт за сутки из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня, пояснил он.

Все крымские профильные службы и министерства в круглосуточной готовности, подчеркнул Крючков.

В ночь на 5 августа по Крымском мосту приостановили движение автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале, посвященном оперативной ситуации на мосту. Движение автотранспорта было восстановлено через несколько часов.

В Москве отреагировали на атаку

Заместитель председатель Совбеза России Дмитрий Медведев после атаки на танкер «Сиг» заявил, что за попытку устроить экологическую катастрофу в Черном море Украина «должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше».

Такое развитие событий окончательно решило бы будущее зерновой сделки, подчеркнул он.

Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу Дмитрий Медведев Зампред Совбеза России

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что террористические атаки являются попыткой Киева реабилитироваться за неудачи украинского контрнаступления.

Он отметил усиление охраны Крымского моста, что вынуждает руководство Вооруженных сил Украины корректировать свои атаки. «Это толкает Украину на совершение преступлений вдали от моста», —сказал парламентарий.

«Россия должна все больше и больше закрывать свои границы. Не допускать передачу оружия Киеву и успешно завершать начатую спецоперацию», — резюмировал Чепа.

