В России отреагировали на атаку на танкер в Керченском проливе

Депутат Чепа: террористические акты — это основное оружие Украины

Террористические акты — это основное оружие Украины сегодня, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на танкер в Керченском проливе.

«Безысходность контрнаступления подталкивает руководство Киева к принятию таких действий. Это террористические атаки, которые, по сути дела, не несут никакого результата в отношении боевых операций и не несут никакой эффективности. Они пытаются этими террористическими актами каким-то образом сгладить свои провалы», — заявил российский парламентарий.

Чепа отметил, что Крымский мост и акватория Крымского моста с каждым днем охраняются все лучше.

«Это толкает Украину на совершение преступлений вдали от моста. Танкер находился почти в 100 километрах от моста — в 37 морских милях. Сейчас его отбуксируют, быстро отремонтируют, и он вернется к выполнению своих функций», — заключил он.

Россия должна все больше и больше закрывать свои границы. Не допускать передачу оружия Киеву и успешно завершать начатую спецоперацию Алексей Чепа депутат Госдумы

В ночь на 5 августа в 30 морских милях от Керченского пролива украинским морским беспилотником был поражен российский коммерческий танкер-химовоз Sig, стоявший на якорной стоянке. Морской спасательно-координационный центр уточнил, что экипаж находится в безопасности.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на причастность Киева к атаке на танкер. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале украинского ведомства.