СБУ намекнула на причастность Киева к атаке на танкер в Керченском проливе

Глава СБУ Малюк намекнул на причастность Киева к атаке на российский танкер

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк намекнул на причастность Киева к атаке на танкер в Керченском проливе. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского ведомства.

«Любой "хлопок", происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу», — заявил он.

Как отмечает «Страна.ua», по сути глава СБУ подтвердил, что за ударами стоит Киев.

О взрыве в районе Керченского пролива сообщалось ночью. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в районе Крымского моста происходит массированная атака морских дронов Вооруженных сил Украины. Позднее стало известно, что в 30 морских милях от Керченского пролива украинским морским беспилотником поражен российский коммерческий танкер-химовоз Sig, стоявший на якорной стоянке.

Морской спасательно-координационный центр уточнил, что экипаж находится в безопасности, на место инцидента прибыли два буксира.