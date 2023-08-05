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09:46, 5 августа 2023Бывший СССР

СБУ намекнула на причастность Киева к атаке на танкер в Керченском проливе

Глава СБУ Малюк намекнул на причастность Киева к атаке на российский танкер
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Андрей Крылов / РИА Новости

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк намекнул на причастность Киева к атаке на танкер в Керченском проливе. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского ведомства.

«Любой "хлопок", происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу», — заявил он.

Как отмечает «Страна.ua», по сути глава СБУ подтвердил, что за ударами стоит Киев.

О взрыве в районе Керченского пролива сообщалось ночью. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в районе Крымского моста происходит массированная атака морских дронов Вооруженных сил Украины. Позднее стало известно, что в 30 морских милях от Керченского пролива украинским морским беспилотником поражен российский коммерческий танкер-химовоз Sig, стоявший на якорной стоянке.

Морской спасательно-координационный центр уточнил, что экипаж находится в безопасности, на место инцидента прибыли два буксира.

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    Алина Гончарова
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