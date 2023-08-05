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07:27, 5 августа 2023Россия

Росморречфлот подтвердил получение пробоины танкером «Сиг» при атаке дрона ВСУ

Росморречфлот подтвердил, что танкер «Сиг» получил пробоину при атаке дрона ВСУ

Фото: Telegram-канал Baza

Росморречфлот в своем Telegram-канале подтвердил, что российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Федеральное агентство морского и речного транспорта получило донесение от Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Новороссийска.

«В 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона», — говорится в сообщении.

Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу, оно находится на плаву, экипаж приступил к борьбе с поступлением внутрь воды, морякам передали средства для откачки воды с прибывших к месту происшествия судов Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы «Меркурий» и «Импульс».

Ранее Морской спасательно-координационный центр сообщил, что танкер получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны ВСУ. Там уточнили, что экипаж находится в безопасности, всего на борту 11 человек. В центре добавили, что на место инцидента прибыли два буксира.

До этого российский военкор Юрий Котенок заявил, что в 30 морских милях от Керченского пролива украинским морским беспилотником поражен российский коммерческий танкер-химовоз Sig, стоявший на якорной стоянке. Судно осталось на плаву. Экипаж жив, затоплено машинное отделение, добавил он.

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    Марина Совина
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