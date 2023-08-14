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01:40, 14 августа 2023Культура

Стало известно о работе над второй частью фильма «Барби»

The Sun: продюсеры «Барби» работают над второй частью после успеха в кинопрокате
Марго Робби и Райан Гослинг

Марго Робби и Райан Гослинг. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Продюсеры фильма «Барби» (Barbie) работают над второй частью после успеха в кинопрокате. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на источники в киноиндустрии.

Как уточнило издание, с командой, которая работала над фильмом, вышедшим в мировой кинопрокат во второй половине июля, связались для обсуждения съемок продолжения картины. «Эта идея пока еще на ранней стадии, но становится очевидно, что боссы хотят ту же команду для сиквела, которая снимала первую часть», — указал источник. Он добавил, что команде были направлены электронные письма, но детали проекта должны быть доработаны.

Ранее стало известно, что фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг собрал более 1,03 миллиарда долларов в мировом прокате. Отмечается, что это делает Гервиг первой женщиной-режиссером, снявшим фильм на миллиард долларов.

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    Марина Совина
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