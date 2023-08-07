Сборы «Барби» превысили миллиард долларов

CNN: Сборы фильма «Барби» превысили миллиард долларов в мировом прокате

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг собрал более миллиарда долларов в мировом прокате. Об этом сообщает CNN.

По официальным оценкам Warner Bros., за три недели после премьеры блокбастер собрал 1,03 миллиарда долларов. Отмечается, что это делает Гервиг первой женщиной-режиссером, снявшим фильм на миллиард долларов.

Ранее россиянам пообещали показать «Барби» и «Оппенгеймера». Сообщалось, что прокат фильмов планируется на август. Отмечалось, что ленты должны выйти в русском дубляже высокого качества, адаптированном для большого экрана.