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11:52, 4 августа 2023Культура

Россиянам пообещали показать «Барби» и «Оппенгеймера»

«Ведомости»: россиянам пообещали показать «Барби» и «Оппенгеймера»

Кадр: фильм «Оппенгеймер»

Российским зрителям пообещали показать картины «Барби» режиссера Греты Гервиг и «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, прокат фильмов планируется на август. Отмечается, что при этом ленты должны выйти в русском дубляже высокого качества, адаптированном для большого экрана. Также подчеркивается, что жители Екатеринбурге начали замечать в городе афиши обоих фильмов.

Ранее сообщалось, что «Барби» стал самой кассовой картиной в истории, которую сняла женщина. К концу июля сборы фильма превысили 800 миллионов долларов, опередив проекты «Стражи Галактики-3» и «Братья Супер Марио в кино».

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступила Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

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    Варвара Кошечкина
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