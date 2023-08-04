«Ведомости»: россиянам пообещали показать «Барби» и «Оппенгеймера»

Российским зрителям пообещали показать картины «Барби» режиссера Греты Гервиг и «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, прокат фильмов планируется на август. Отмечается, что при этом ленты должны выйти в русском дубляже высокого качества, адаптированном для большого экрана. Также подчеркивается, что жители Екатеринбурге начали замечать в городе афиши обоих фильмов.

Ранее сообщалось, что «Барби» стал самой кассовой картиной в истории, которую сняла женщина. К концу июля сборы фильма превысили 800 миллионов долларов, опередив проекты «Стражи Галактики-3» и «Братья Супер Марио в кино».

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступила Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.