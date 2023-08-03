«Барби» стал самым кассовым снятым женщиной фильмом

«Барби» стал самым кассовым фильмом, который сняла женщина

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг стал самой кассовой картиной в истории, которую сняла женщина. Об этом сообщает Hypebeast.

К концу июля сборы «Барби» превысили 800 миллионов долларов, опередив проекты «Стражи Галактики — 3» и «Братья Супер Марио в кино».

До этого рекорд принадлежал кинематографистке Пэтти Дженкинс, которая срежиссировала фильм «Чудо-женщина», вышедший на экраны в 2017 году и собравший всего 822,8 миллиона долларов.

В июле сообщалось, что фильм о кукле «Барби» собрал в первый уик-энд рекордные для 2023 года 155 миллионов долларов.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

Ранее стало известно, что солд-аут фильма Греты Гервиг помог картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер» заработать на пять миллионов долларов больше.