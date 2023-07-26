Фильм «Барби» помог «Оппенгеймеру» собрать 5 миллионов долларов

Солд-аут фильма «Барби» помог «Оппенгеймеру» собрать 5 миллионов долларов

Солд-аут фильма Греты Гервиг «Барби» помог картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер» заработать на 5 миллионов долларов больше. Об этом сообщает IndieWire.

По данным исследовательской компании The Quorum, 6 процентов зрителей, которые посмотрели «Оппенгеймера» в США в минувшие выходные, сделали это потому, что билеты на «Барби» были распроданы. Картина «Оппенгеймер» собрала 83 миллиона долларов внутри страны, а 6 процентов от этой суммы составляет 4,98 миллиона долларов.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск высмеял фильм «Барби» за постоянное использование слова «патриархат».

В июле сообщалось, что фильм о кукле «Барби» собрал в первый уик-энд рекордные для 2023 года 155 миллионов долларов.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.