Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:06, 26 июля 2023Культура

Фильм «Барби» помог «Оппенгеймеру» собрать 5 миллионов долларов

Солд-аут фильма «Барби» помог «Оппенгеймеру» собрать 5 миллионов долларов

Кадр: фильм «Оппенгеймер»

Солд-аут фильма Греты Гервиг «Барби» помог картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер» заработать на 5 миллионов долларов больше. Об этом сообщает IndieWire.

По данным исследовательской компании The Quorum, 6 процентов зрителей, которые посмотрели «Оппенгеймера» в США в минувшие выходные, сделали это потому, что билеты на «Барби» были распроданы. Картина «Оппенгеймер» собрала 83 миллиона долларов внутри страны, а 6 процентов от этой суммы составляет 4,98 миллиона долларов.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск высмеял фильм «Барби» за постоянное использование слова «патриархат».

В июле сообщалось, что фильм о кукле «Барби» собрал в первый уик-энд рекордные для 2023 года 155 миллионов долларов.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестный устроил диверсию на железной дороге в Самаре

    Трусова выбрала между Плющенко и Ягудиным

    Лесные пожары почти добрались до аэропорта Ниццы

    Россия ответит Молдавии на сокращение численности дипмиссии

    Россия вместе с Африкой собрались ослабить доллар

    Россиянин написал на мать заявление за отказ пускать его на СВО

    У пассажирского самолета Саратов — Москва отказали два двигателя

    Премьер Украины рассказал о вложениях правительства в производство БПЛА

    Еще одна страна согласилась с позицией России по украинскому кризису

    Модель Перминова снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости