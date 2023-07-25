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23:48, 25 июля 2023Культура

Илон Маск высмеял фильм «Барби»

Илон Маск высмеял фильм «Барби» за постоянное использование слова «патриархат»
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск высмеял фильм «Барби» за постоянное использование слова «патриархат». Об этом сообщает New York Post со ссылкой на Twitter миллиардера.

«Если вы будете выпивать каждый раз, когда Барби произносит слово "патриархат", вы упадете в обморок задолго до окончания фильма», — отметил он.

Ранее стало известно, что фильм о кукле «Барби» собрал в первый уикенд рекордные для 2023 года 155 миллионов долларов. По данным Deadline, сумма стала рекордной для дебютного кинопоказа в США и Канаде.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля.

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    Марина Совина
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