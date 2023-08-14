На Камчатке рыбаки спасли семью выброшенных на берег белух

Камчатские рыбаки спасли семью выброшенных на берег Охотского моря белух

В Тигильском районе на севере Камчатки рыбаки спасли от смерти семью из пяти белух. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Алексей Кумарьков, передают РИА Новости.

«В минувший четверг рыбаки родовой артели "Сокол" обнаружили на берегу Охотского моря четырех взрослых особей белухи и одного детеныша, выброшенных на берег. Четверо рыбаков — их надо назвать поименно: Андрей Королев, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян — несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив и те не смогли сдвинуться с мели», — рассказал Кумарьков.

В распространившемся в соцсетях ролике, который сняли сами рыбаки, видно, что животные лежат на отмели рядом друг с другом и издают звуки.

В настоящее время белухи ушли в море, а мужчинам готовят благодарственные письма.

В апреле житель Приморья записал на видео общение двух крупных мормлеков. Звуки белух удалось записать в Славянском заливе Хасанского района. На видео попали двое млекопитающих, которые подплыли к лодке автора публикации.