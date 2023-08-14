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18:01, 14 августа 2023Моя страна

На Камчатке рыбаки спасли семью выброшенных на берег белух

Камчатские рыбаки спасли семью выброшенных на берег Охотского моря белух

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Тигильском районе на севере Камчатки рыбаки спасли от смерти семью из пяти белух. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Алексей Кумарьков, передают РИА Новости.

«В минувший четверг рыбаки родовой артели "Сокол" обнаружили на берегу Охотского моря четырех взрослых особей белухи и одного детеныша, выброшенных на берег. Четверо рыбаков — их надо назвать поименно: Андрей Королев, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян — несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив и те не смогли сдвинуться с мели», — рассказал Кумарьков.

В распространившемся в соцсетях ролике, который сняли сами рыбаки, видно, что животные лежат на отмели рядом друг с другом и издают звуки.

В настоящее время белухи ушли в море, а мужчинам готовят благодарственные письма.

В апреле житель Приморья записал на видео общение двух крупных мормлеков. Звуки белух удалось записать в Славянском заливе Хасанского района. На видео попали двое млекопитающих, которые подплыли к лодке автора публикации.

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    Карина Черных
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