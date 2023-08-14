Глава МИД ФРГ застряла в Абу-Даби

Глава МИД ФРГ Бербок застряла в Абу-Даби из-за технической проблемы с самолетом

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок застряла в Абу-Даби из-за технической проблемы с самолетом. Об этом сообщает AP News.

Уточняется, что глава немецкого ведомства не смогла вылететь из Абу-Даби в Австралию из-за механической проблемы с посадочными щитками в самолете Airbus A340 немецких ВВС. Она также должна была посетить Новую Зеландию и Фиджи.

Проблему выявили спустя несколько минут после вылета из Абу-Даби, и через два часа самолет снова благополучно приземлился, сбросив около 80 тонн топлива, отметил пилот самолета.

Ранее Бербок прокомментировала необходимость поддержки Украины. По ее словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины можно сравнить с восстановлением страны.