Бербок назвала поддержку Украины восстановительным наступлением

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сравнила поддержку Украины с контрнаступлением ВСУ

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назвала поддержку Киева восстановительным наступлением, сравнив контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с восстановлением страны. Главу немецкого внешнеполитического ведомства цитирует газета Die Zeit.

«Поддержка Германии незыблема сегодня, завтра и послезавтра», — сказала Бербок, добавив, что в Берлине видят Украину в будущем «частью европейского проекта мира и процветания».

По словам немецкого министра, Германия также продолжает «в массовом порядке» оказывать гуманитарную помощь украинским семьям, наиболее пострадавшим от боевых действий и наводнений.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что у Германии не осталось денег для дополнительных отчислений в бюджет Европейского союза (ЕС) из-за помощи Украине. По мнению Еврокомиссии, из-за масштабной помощи Киеву долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы был «использован по максимуму».