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16:29, 14 августа 2023Бывший СССР

В Белоруссии ликвидировали одну из старейших оппозиционных партий

В Белоруссии Верховный суд ликвидировал оппозиционную партию БНФ

Фото: Александр Мазуркевич / РИА Новости

В Белоруссии ликвидировали партию БНФ — одну из старейших в республике оппозиционных политсил. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что партия была ликвидирована соответствующим решением судебной инстанции в понедельник, 14 августа.

В сентябре 2022 года суд приговорил лидера партии БНФ Григория Костусева к наказанию в виде 10 лет лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии. Сам политик отказался признавать свою вину.

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