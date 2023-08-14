В Белоруссии ликвидировали одну из старейших оппозиционных партий

В Белоруссии Верховный суд ликвидировал оппозиционную партию БНФ

В Белоруссии ликвидировали партию БНФ — одну из старейших в республике оппозиционных политсил. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что партия была ликвидирована соответствующим решением судебной инстанции в понедельник, 14 августа.

В сентябре 2022 года суд приговорил лидера партии БНФ Григория Костусева к наказанию в виде 10 лет лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии. Сам политик отказался признавать свою вину.