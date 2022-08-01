Белорусский оппозиционер не признал вину по делу о захвате власти

Лидер белорусской партии «БНФ» Костусев не признал вину по делу о захвате власти

Лидер белорусской оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» («БНФ») Григорий Костусев в ходе судебного заседания не признал вину по делу о захвате власти неконституционным путем, сообщает ТАСС.

На суде Костусев настаивал, что выступал в качестве слушателя Zoom-конференций, где обсуждался захват власти в республике. Однако представитель прокуратуры утверждал, что, напротив, «Костусев вступил в преступный заговор с целью захвата власти в Беларуси неконституционным путем, организованный еще двумя фигурантами — Юрием Зенковичем и Дмитрием Щигельским».

Дело, по которому проходит Костусев, было передано в суд в начале июня 2022 года. Накануне один из его фигурантов, белорусский политолог Александр Федута, признал вину после оглашения обвинения в суде.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По всей стране прошли массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков были арестованы, приговорены к длительным срокам или бежали из страны.