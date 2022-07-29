Белорусский политолог признал вину в заговоре

Белорусский политолог Федута признал в суде вину в заговоре с целью захвата госвласти

Белорусский политолог Александр Федута признал вину после оглашения обвинения в суде, передает «БЕЛТА».

«Вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем я признаю», — сказал он.

Отмечается, что дело Федуты о заговоре по захвату государственной власти проходит в Минском областном суде. Сначала дело слушалось в закрытом режиме, после чего его перевели в открытый формат.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии передала в суд уголовное дело о заговоре с целью захвата государственной власти, по делу проходят лидер «Партии БНФ» Григорий Костусев, оппозиционеры Юрий Зенкович и Александр Федута.

В апреле 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение с участием спецслужб США. Федута и Зенкович были задержаны в Москве, Костусев — в Белоруссии.

