Эксперт развеял популярный миф о червях в грибах

Кандидат наук Зыков: если считать червивый гриб неядовитым, можно отравиться

Нельзя считать грибы неядовитыми на том основании, что они червивые, рассказал кандидат технических наук, специалист по производству грибов и пищевым технологиям Дмитрий Зыков. Популярный народный миф он развеял в беседе с aif.ru.

По словам Зыкова, не стоит думать, что червивый гриб безопасен для человека. Он объяснил, что у человека и поедающих грибы личинок насекомых, которых некоторые грибники ошибочно называют «червями», разный обмен веществ. «И то, что вредно для нас, может быть безразлично для них, и наоборот», — добавил он.

Специалист предупредил, что руководствуясь только этим правилом можно отравиться. «Ведь широко встречаются червивые мухоморы, бледная поганка, сатанинский и многие-многие другие несъедобные грибы. С другой стороны, хорошо известно, что вкусные и съедобные лисички червивыми не бывают», — заключил эксперт.

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