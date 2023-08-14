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16:34, 14 августа 2023Мир

Стало известно об участии американских военных в неонацистском движении

Guardian: американские военные участвуют в неонацистском движении Clockwork Crew

Фото: Mohammed Ameen / Reuters

Американские военные участвуют в калифорнийском неонацистском движении Clockwork Crew (или Crew 562), которое готово выходить на уличные протесты. Это стало известно благодаря расследованию The Guardian.

«Членами неонацистского "активного клуба" являются несколько действующих и бывших военнослужащих США, в том числе младший капрал-пулеметчик, находящийся в заключении по обвинению в неподчинении, и бывший старший сержант морской пехоты США, которого исключили из рядов вооруженных сил за кражу большого количества боеприпасов», — пишет издание.

Такие движения действуют в формате бойцовского клуба, члены которого собираются ради драк. В них вступает все больше американских военнослужащих, что свидетельствует о все большей привлекательности подобной деятельности для американских военных.

Ранее российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, почему инструкторы НАТО не могут должным образом подготовить бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, у НАТО «никогда не было умения преодолевать глубоко эшелонированную систему обороны», поскольку военные альянса ранее не сталкивались с такой сильной армией, как российская.

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    Александр Слабиев
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